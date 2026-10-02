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बिहार के तापमान में होगा उतार-चढ़ाव, 6 अक्टूबर के बाद फिर बदलेगा मौसम; IMD का ताजा अपडेट

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Published: Fri, 02 Oct 2026 05:16 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2026 05:17 PM (IST)

बिहार में मानसूनोत्तर शुष्क मौसम जारी है, जिसमें दिन में गर्मी और रात में ठंडक महसूस हो रही है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. बिहार में मानसूनोत्तर सीजन में मौसम शुष्क, दिन में गर्मी।

  2. मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर से मौसम में बदलाव संभव।

  3. जनवरी-फरवरी में ठंड बढ़ने के आसार, अलनीनो का असर रहेगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में मौसम की आंखमिचौली जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, बिहार में मानसूनोत्तर सीजन की शुरुआत के साथ ही राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में बारिश शून्य दर्ज की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस भभुआ (कैमूर) का दर्ज किया गया है। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस राजगीर (नालंदा) का दर्ज किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून के बाद ठंड पर अलनीनो का असर फरवरी तक बने रहने के आसार हैं। वहीं, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जनवरी-फरवरी में ठंड में वृद्धि के आसार हैं। बिहार में दिन में गर्मी और रात में लोगों को ठंडक का अहसास हो रहा है।

कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर तक राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 6 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है।

पटना में चली हवा

वहीं, पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना में अधिकतम 33.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.0 डिग्री सेल्सियस और 30 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवा दर्ज की गई।

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