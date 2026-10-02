यूपी कैसा रहेगा मौसम? प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू, कई जिलों में अभी भी बारिश की चेतावनी
उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, जिससे कई हिस्सों में उमस बढ़ रही है, हालांकि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हल्की बारिश की संभावना है।
HighLights
उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू, उमस बढ़ने की संभावना।
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव।
पूर्वी-पश्चिमी यूपी में 5-8 अक्टूबर तक गरज-चमक के साथ बारिश।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी था। वहीं, अब तापमान बढ़ने से कई जगहों पर उमस भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश से मानसून की वापसी हो रही है। अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों से भी मानसून की विदाई हो सकती है।
मानसून की वापसी के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी वृद्धि हो सकती है।
यूपी में मौसम कैसा रहेगा?
मौसम विभाग के अनुसार,उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश भी सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश: प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 5 से 8 अक्टूबर के दौरान कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश: यूपी के पश्चिमी हिस्से में 6 और 7 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हल्की हवा चलने का भी अनुमान जताया गया है।
राजधानी में शुक्रवार को दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है, लेकिन रात के पारे में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, छह और सात अक्टूबर को मौसम फिर बदलेगा और पूर्वी व पश्चिमी यूपी के करीब 45 जिलों में छिटपुट बरसात हो सकती है। इसके बाद रात के तापमान में और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं।
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