यूपी कैसा रहेगा मौसम? प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू, कई जिलों में अभी भी बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी था। वहीं, अब तापमान बढ़ने से कई जगहों पर उमस भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश से मानसून की वापसी हो रही है। अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों से भी मानसून की विदाई हो सकती है।

मानसून की वापसी के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी वृद्धि हो सकती है। यूपी में मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के अनुसार,उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश भी सकती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश: प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 5 से 8 अक्टूबर के दौरान कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है।