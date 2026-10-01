Jharkhand Weather: झारखंड में बारिश ने बदला अपना अंदाज! तेज बरसात थमी तो अब 9 जिलों में छिटपुट बारिश के आसार

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बारिश की तीव्रता में कमी आई है और भारी बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 1 अक्टूबर को राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दिन राज्य में भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है।

1 अक्टूबर को इन 9 जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए बारिश का पूर्वानुमान आइसोलेटेड यानी छिटपुट है। वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में 1 अक्टूबर को बारिश की संभावना कम रहने का अनुमान है। ऐसे में पिछले दिनों की तुलना में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है।

भारी बारिश का नहीं है अलर्ट 1 अक्टूबर के लिए झारखंड में भारी बारिश का कोई राज्यस्तरीय अलर्ट नहीं है। हालांकि, स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण कुछ स्थानों पर बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है। पिछले दिनों राज्य के कई हिस्सों में हुई लगातार बारिश के बाद अब बारिश की तीव्रता कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

4 अक्टूबर तक बारिश की संभावना मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 1 से 4 अक्टूबर के बीच झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि, इस दौरान बारिश की तीव्रता पिछले दिनों की तुलना में कम रहने की संभावना है। यानी राज्य में बारिश पूरी तरह थमने वाली नहीं है, लेकिन फिलहाल भारी बारिश जैसी स्थिति नहीं बन रही है। लोगों को स्थानीय मौसम के बदलाव पर नजर रखने की जरूरत होगी।