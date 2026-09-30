'मौसम के साथ कब प्रधान बदल जाए पता नहीं', पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच बाजवा का बयान, क्या है आखिर मायने?

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मंगलवार को बड़ा संकेत दिया।

चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दैनिक जागरण के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि पंजाब कांग्रेस संगठन में बदलाव कब होगा और क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, तो बाजवा ने कहा कि वह इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते।

हालांकि, उन्होंने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, 'कब मौसम बदल जाए और कब प्रधान बदल जाए, इसका कुछ पता नहीं।' बाजवा की इस टिप्पणी को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को बदलने की चर्चाएं लगातार तेज हैं। कांग्रेस ने पांच सितंबर को सचिन पायलट को पंजाब मामलों का प्रभारी बनाया था।

इसके बाद पायलट ने वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से लगातार बातचीत की है। पार्टी की ओर से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। अक्टूबर दूसरे या तीसरे सप्ताह में पंजाब आ सकते हैं राहुल गांधी राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे को लेकर बाजवा ने कहा कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि राहुल गांधी अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में पंजाब का दौरा करेंगे। इससे पहले पार्टी प्रभारी सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का पंजाब में अभियान शुरू हो चुका है और केंद्रीय नेतृत्व जल्द इसमें शामिल होगा।

कांग्रेस पीछे नहीं जमीनी स्तर पर शुरू हुआ काम भाजपा और आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी गतिविधियां तेज किए जाने और कांग्रेस के पीछे रहने के सवाल पर बाजवा ने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है।

पार्टी के नेता लगातार अपने-अपने हलकों में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को समझ रहे हैं। बाजवा ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र की तैयारी पर भी काम चल रहा है। इसके लिए घोषणापत्र कमेटी अमृतसर समेत पंजाब के विभिन्न शहरों में लोगों से राय ले रही है। यानी कांग्रेस की रणनीति केवल संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले जमीनी फीडबैक और मुद्दों को घोषणापत्र में शामिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है।