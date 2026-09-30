यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? मानसून की विदाई के साथ दिन में बढ़ेगी गर्मी, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश से पूरी तरह वापस लौट जाएगा, जिसकी वापसी रेखा मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से गुजर रही है।
HighLights
अगले 2-3 दिनों में यूपी से मॉनसून की पूर्ण वापसी।
तापमान में बदलाव, दिन गर्म और रातें होंगी ठंडी।
1-6 अक्टूबर तक राज्य में बारिश की संभावना कम।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के पीछे हटने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई हैं। मानसून की वापसी की रेखा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से होकर गुजर रही है, जो राज्य में मॉनसून के समापन का स्पष्ट संकेत है।
तापमान और मौसम में होगा बदलाव
मानसून की वापसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे तापमान और हवा के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश थमने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रातों में ठंडक का एहसास बढ़ने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में अब किसी बड़े मानसूनी तंत्र के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। ऐसे में किसानों और आम नागरिकों के लिए यह राहत की खबर है, जिससे कटी हुई फसलों के भंडारण और खेती से जुड़े अन्य कार्यों को सुचारू रूप से निपटाने में मदद मिलेगी।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, आज 30 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की या छिटपुट बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि, इसके बाद आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है।
पश्चिमी यूपी में कैसा रहेगा मौसम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर अब थम रहा है। आने वाले दिनों में पश्चिमी इलाकों में भी मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि रात के समय मौसम हल्का ठंडा होने के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना न के बराबर है।
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