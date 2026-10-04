Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम में बड़ा 'ट्विस्ट'! आज गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवा; इन जिलों में अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में अक्टूबर की शुरुआत के साथ मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। आज रविवार, 4 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार, राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और गरज के साथ मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

वहीं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में मौसम को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार, 4 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को मौसम में बदलाव के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है।