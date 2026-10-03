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Bihar Weather Update: बिहार में मानसून की विदाई, अब कैसा रहेगा मौसम?

By Prabhat Ranjan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 03 Oct 2026 07:26 AM (IST)

दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 24 घंटे में होने की संभावना है, जिसके बाद बिहार में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जाएगा।

एआई जनरेटेड फोटो

एआई जनरेटेड फोटो

HighLights

  1. दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 24 घंटे में संभावित।

  2. बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में वृद्धि के आसार।

  3. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से बारिश की संभावना।

जागरण संवाददाता, पटना। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 24 घंटे के दौरान अलग-अलग भागों से होने के आसार हैं। इसके लिए मौसम की अनुकूल परिस्थिति बन रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के Bihar Weather Forecast अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।

तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव के क्षेत्र विकसित होने की संभावना है।

इसके प्रभाव से छह से आठ अक्टूबर के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ छिटपुट वर्षा के आसार हैं।

साफ रहा मौसम 

राजधानी में 30 किमी प्रतिघंटा की गति की हवा की रफ्तार दर्ज की गई। प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों पर विराम लगने के साथ मौसम शुष्क बना रहा।

पटना सहित कई जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस एवं 38.2 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तरप्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण बने होने के कारण प्रदेश में बादलों की आवाजाही और धूप के कारण मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 33.5 26.0
गया 32.6 23.6
भागलपुर 33.1 25.0
मुजफ्फरपुर 32.2 25.9

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)