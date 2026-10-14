Jharkhand Weather: सुबह-सुबह कुहासे की चादर, दिन में खिलेगी धूप; झारखंड में मौसम दिखाएगा अपना अलग अंदाज

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल स्थिर रहने का अनुमान है। राजधानी रांची में आज बुधवार, 14 अक्टूबर को सुबह के समय कोहरा या कुहासा छाया रह सकता है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं।

रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। दिन में मौसम साफ रहने से लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा रांची का मौसम? मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 14 अक्टूबर को सुबह कुहासा छाने के बाद दिन में आसमान साफ रह सकता है। 15 और 16 अक्टूबर को भी सुबह कोहरा या कुहासा रहने के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं होने के कारण राजधानी में अगले कुछ दिनों तक तापमान लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। इन जिलों में बारिश और मेघ गर्जन के आसार राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसमान में बादल छाने और गरज के साथ बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं, पाकुड़ और बरहड़वा क्षेत्र में सुबह के समय कुहासा छाने का पूर्वानुमान है।

कुल मिलाकर, 14 अक्टूबर को रांची में सुबह कुहासा और दिन में साफ मौसम रहने की संभावना है। राजधानी में तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं, जबकि राज्य के कुछ जिलों में बारिश और मेघ गर्जन देखने को मिल सकता है।