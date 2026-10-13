कल का मौसम: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, आधी रात के बाद अचानक बदलेगा वेदर; कल-परसों बारिश की चेतावनी
हरियाणा में मौसम विभाग ने फिर बारिश की आशंका जताई है, जिससे पहले से भीगी धान की फसल को लेकर किसान चिंतित हैं।
HighLights
हरियाणा में फिर बारिश की आशंका, किसान चिंतित।
पहले से भीगी धान की फसल को नुकसान का डर।
कृषि विभाग ने किसानों को सुरक्षित फसल रखने की सलाह दी।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा में बीते दिनों हुई वर्षा से भीगी धान की फसल अभी सूखी भी नहीं है कि मौसम विभाग ने फिर मौसम खराब होने की आशंका जताई है। मंगलवार को पूरा दिन धूप खिली रही। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार और वीरवार को वर्षा होने के आसार हैं।
मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 2म0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान गिरने से मौसम सुहावना रहा। सड़कों, पार्कों और बाजारों में रौनक रही। लोगों ने धूप में कपड़े और अनाज सुखाए। बारिश की आशंका से हरियाणा के किसान चिंतित हैं।
कल और परसों होगी बारिश
मौसम विभाग की जारी चेतावनी के अनुसार, कल यानी बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना है। 14 अक्टूबर को भी कई इलाके में वर्षा का अनुमान है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा।
वहीं, मौसम विभाग की चेतावनी को देखकर किसान परेशान हो गए हैं क्योंकि अनाज मंडियों में धान की आवक चरम पर है। गत दिनों हुई बारिश से खुले में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई थी। एक तरफ जहां किसान और आढ़ती उसे सुखाने में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फिर से बारिश की चेतावनी से फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है।
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कृषि विभाग ने किसानों को दी सलाह
बता दें कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि मौसम को देखते हुए कटी फसल जल्द सुरक्षित स्थान पर रखें और मंडी ले जाने से पहले नमी की जांच कराएं।
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