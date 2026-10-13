कल का मौसम: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, आधी रात के बाद अचानक बदलेगा वेदर; कल-परसों बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा में बीते दिनों हुई वर्षा से भीगी धान की फसल अभी सूखी भी नहीं है कि मौसम विभाग ने फिर मौसम खराब होने की आशंका जताई है। मंगलवार को पूरा दिन धूप खिली रही। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार और वीरवार को वर्षा होने के आसार हैं।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 2म0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान गिरने से मौसम सुहावना रहा। सड़कों, पार्कों और बाजारों में रौनक रही। लोगों ने धूप में कपड़े और अनाज सुखाए। बारिश की आशंका से हरियाणा के किसान चिंतित हैं।

कल और परसों होगी बारिश मौसम विभाग की जारी चेतावनी के अनुसार, कल यानी बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना है। 14 अक्टूबर को भी कई इलाके में वर्षा का अनुमान है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा।