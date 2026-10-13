यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश के आसार, रात में गुलाबी ठंड का होगा अहसास

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मौसम में भी आगामी दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, निचले और मध्यम ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।

पश्चिमी यूपी में कैसा रहेगा मौसम 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 15 अक्टूबर को क्षेत्र में तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है, लेकिन बारिश होने के आसार बेहद कम हैं।