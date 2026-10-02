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Jharkhand Weather: झारखंड में आज फिर बदलेगा मौसम, कई हिस्सों में बारिश के आसार; कोई अलर्ट जारी नहीं

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Published: Fri, 02 Oct 2026 06:00 AM (IST)

झारखंड में बारिश का दौर अब कमजोर पड़ रहा है, 2 अक्टूबर को कई हिस्सों में हल्की बारिश या गरज ...और पढ़ें

झारखंड में बारिश का दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा। (एआई जेनरेटेड इमेज)

झारखंड में बारिश का दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. झारखंड में बारिश का दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है।

  2. 2 अक्टूबर को कई हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में बारिश का दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ता दिख रहा है। दो अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने इस दिन भारी बारिश को लेकर राज्य में कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दो अक्टूबर को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय मौसम के अनुसार बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज हवा भी चल सकती है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले बारिश की तीव्रता कम रहने की संभावना है।

तापमान की बात करें तो जमशेदपुर और धनबाद में अधिकतम तापमान करीब 32 से 32.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बोकारो में तापमान 32 डिग्री, हजारीबाग में 30.2 डिग्री और डालटनगंज में 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

4 अक्टूबर तक बना रहेगा बारिश का असर

झारखंड में दो से चार अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि, फिलहाल भारी बारिश जैसी स्थिति के संकेत नहीं हैं।

लगातार बारिश से प्रभावित रहे इलाकों में बारिश की रफ्तार कम होने से लोगों को राहत मिल सकती है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए आसमान में बादल और गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

रांची में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रांची में दो अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। हालांकि, रांची में भी भारी बारिश को लेकर फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अगले दो दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। 

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