Uttarakhand Weather Update: मानसून उत्तराखंड से विदाई लेने को तैयार, आज कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब कमजोर पड़ गया है और इसकी विदाई का दौर शुरू हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ होने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिल रही है, जबकि पर्वतीय इलाकों में आंशिक रूप से बादल मंडरा रहे हैं। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बौछारों का दौर अभी भी जारी है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है।