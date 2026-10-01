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Uttarakhand Weather Update: मानसून उत्तराखंड से विदाई लेने को तैयार, आज कैसा रहेगा मौसम?

By Vijay Joshi Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:01 AM (IST)

उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर हो गया है और अगले कुछ दिनों में इसकी विदाई तय है, जिससे प्रदेश में ...और पढ़ें

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब कमजोर पड़ गया है और इसकी विदाई का दौर शुरू हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ

मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ होने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिल रही है, जबकि पर्वतीय इलाकों में आंशिक रूप से बादल मंडरा रहे हैं। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बौछारों का दौर अभी भी जारी है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है।

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मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ सकती है।

इस दौरान कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं छिछले से मध्यम कोहरा भी छा सकता है।

सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश के बाद अक्टूबर की शुरुआत में मौसम के करवट लेने के संकेत हैं। मानसून की वापसी के साथ बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम होंगी और प्रदेश में साफ एवं शुष्क मौसम का दौर बढ़ेगा।