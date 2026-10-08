Jharkhand Weather: मानसून की विदाई… फिर मौसम का यू-टर्न! रांची समेत 14 जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून की विदाई शुरू होने के बावजूद मौसम का मिजाज अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। आज गुरुवार, 8 अक्टूबर को रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में 9 अक्टूबर तक गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। ऐसे में सुबह से ही कई इलाकों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

रांची समेत इन जिलों में आज बारिश का असर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को रांची, लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा चल सकती है। राजधानी रांची में भी आज बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

रांची में आज कैसा रहेगा मौसम रांची में आज अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जमशेदपुर में दिन का तापमान 32-33 डिग्री, जबकि रात का तापमान करीब 23 डिग्री रह सकता है। धनबाद और बोकारो में अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

9 अक्टूबर तक आंधी-वज्रपात का असर मौसम विभाग के अनुसार, 9 अक्टूबर को भी झारखंड में मौसम अस्थिर रह सकता है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। 10 और 11 अक्टूबर को राज्य के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।