Jharkhand Weather: मानसून की विदाई से पहले मौसम का आखिरी दांव! आज इन 11 जिलों में बारिश के आसार

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून की विदाई से पहले मौसम में बदलाव का दौर जारी है। शुक्रवार, 9 अक्टूबर को हुई बारिश की संभावना के बाद आज शनिवार, 10 अक्टूबर को भी राज्य के 11 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, इन इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

आज इन 11 जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार, 10 अक्टूबर को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

इन इलाकों में बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने के कारण मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है। लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। 11 अक्टूबर से साफ होने लगेगा मौसम मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 अक्टूबर से झारखंड के अधिकांश जिलों में आसमान साफ होने की संभावना है। इसके बाद राज्य में मौसम शुष्क रहने लगेगा। वहीं, 12 और 13 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के झारखंड से पूरी तरह विदा होने की संभावना जताई गई है।