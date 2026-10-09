रांची में भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मैच पर मंडराया बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, रांची। रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम सुहाना है। खिली धूप से लोगों को राहत मिल रही है। पिछले दिनों हुई झमाझम वर्षापात से रांची का तापमान भी अपेक्षाकृत कम हुआ है। शुक्रवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत-वेस्टइंडीज का टी-20 मैच आयोजित होगा। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के बीच मौसम का हाल जानने की उत्सुकता भी बनी हुई है।

मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि 9 अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं आकाशीय बिजली और 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा के बहने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले तीन दिनों तक यानी 11, 12 और 13 अक्टूबर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि 9 और 10 अक्टूबर को पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज के अलावा मध्य झारखंड यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद के कई हिस्सों के साथ साथ दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है।