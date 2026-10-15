Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम का डबल गेम! दिन में गर्मी, शाम में लगेगी हल्की ठंड; जानें अपने जिलों का हाल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून की विदाई के बाद मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में दिन के समय गर्मी का असर बना रह सकता है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है।

मौसम के अलग-अलग पूर्वानुमानों के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 15 अक्टूबर के पूर्वानुमान में आज 15 से 20 अक्टूबर तक राज्य के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

आने वाले दिनों में रांची समेत राज्य के कई जिलों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पलामू, बोकारो और जमशेदपुर जैसे इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में लोगों को दिन की गर्मी से बचाव करने के साथ सुबह और शाम के बदलते मौसम का भी ध्यान रखना होगा।

15 अक्टूबर को कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? 15 अक्टूबर को राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है। रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और पलामू में करीब 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन में धूप निकलने से गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम कुछ राहत दे सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान राज्य में बारिश, आंधी या वज्रपात को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। 19 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम? आने वाले दिनों में झारखंड के मौसम में गर्मी और बादलों का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है। 15 अक्टूबर : कुछ जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना जताई गई है। जमशेदपुर में शाम के समय मौसम बदल सकता है। 16 अक्टूबर : कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि पलामू और आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। 17 अक्टूबर : धूप और हल्के बादलों के बीच गर्मी का असर बना रह सकता है। 18 अक्टूबर : दिन में गर्मी और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 19 अक्टूबर : कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्थानीय स्तर पर बादल भी छा सकते हैं। रांची, पलामू और जमशेदपुर में कितना रहेगा तापमान? राज्य के अलग-अलग जिलों में तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है। उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार, प्रमुख शहरों का संभावित तापमान इस प्रकार है। रांची: अधिकतम 29 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। पलामू: अधिकतम 31 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। बोकारो: अधिकतम 32 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर: अधिकतम 33 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिन के समय खासकर पलामू, बोकारो और जमशेदपुर में गर्मी का असर अधिक रह सकता है। वहीं, रांची में सुबह और रात के समय तापमान अपेक्षाकृत कम रहने से हल्की ठंड महसूस हो सकती है।

सुबह-शाम ठंड, दिन में गर्मी; लोगों को क्या करना चाहिए? झारखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के बाद आमतौर पर बारिश की गतिविधियों में कमी आती है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर बादल, गरज-चमक और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने से लोगों को सुबह और शाम के समय मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है।