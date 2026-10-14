Bihar Kal Ka Mausam: 15 अक्टूबर को पूरे बिहार में शुष्क रहेगा मौसम, 16 से कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है। हालांकि, पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले के एक-दो स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई, जिसमें अधवारा में सर्वाधिक 35.6 मिमी बारिश हुई।

पटना में अधिकतम तापमान 32.8°C राज्य में तापमान का स्तर मिला-जुला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में भभुआ (कैमूर) में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.3°C दर्ज किया गया। वहीं, राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5°C डेहरी (रोहतास) में रहा।

पटना में अधिकतम तापमान 32.8°C और न्यूनतम तापमान 24.8°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 15 अक्टूबर को शुष्क रहेगा मौसम दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा धुबरी और कोलकाता से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही उत्तर-पूर्व उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर समुद्र तल से 4.5 किमी की ऊंचाई तक एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

अगले 7 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार, 14 से 16 अक्टूबर के दौरान पूरे बिहार में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि, 16 और 17 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार के कुछ जिलों में तथा 18 अक्टूबर को उत्तर-पूर्व बिहार में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।