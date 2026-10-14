Bihar Weather Update: बिहार का मौसम रहेगा साफ, पटना समेत 20 जिलों में बढ़ेगा तापमान; सुबह-शाम ठंड का प्रभाव

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार से मानसून की विदाई होने के साथ मौसम का मिजाज बदला है। राज्य के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क होने के साथ तापमान अपने सामान्य से ऊपर बना हुआ है।

मंगलवार को पटना सहित 20 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस एवं 36.3 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के ज्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सुबह और रात्रि में हल्की ठंड का प्रभाव बना रहेगा।