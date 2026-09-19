Jharkhand Weather: झारखंड में आज बरसेंगे बादल, 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; IMD ने जारी किया अलर्ट 

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 सितंबर को राज्यभर में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के सभी 24 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।

देवघर समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने राज्य के आठ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गुमला शामिल हैं। इन जिलों में भारी बारिश के साथ 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

बारिश और आंधी के दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वज्रपात की स्थिति में खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने को कहा गया है। रांची में भी छाए रहेंगे बादल राजधानी रांची में शनिवार को बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह हवा में नमी का स्तर करीब 92 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिससे बारिश के बीच उमस भी महसूस हो सकती है।