Jharkhand Weather: झारखंड में आज भी बरसेंगे बादल! रांची समेत 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। 25 सितंबर के बाद भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज 26 से 27 सितंबर तक राज्य के पांच जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को मौसम के बदलते मिजाज पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

26 सितंबर को इन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, 26 से 27 सितंबर के दौरान झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और रांची में येलो अलर्ट है। इन जिलों में 64.5 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट के तहत लोगों को मौसम की स्थिति से अपडेट रहने की सलाह दी जाती है। बारिश के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक की गतिविधियां भी हो सकती हैं।

बाकी जिलों में ग्रीन अलर्ट 26 से 27 सितंबर के लिए राज्य के अन्य सभी जिलों में ग्रीन अलर्ट है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन जिलों में बारिश नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है।

25 सितंबर को 17 जिलों में अलर्ट इससे एक दिन पहले यानी 26 सितंबर को राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो, खूंटी, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है।