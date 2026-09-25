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दिल्ली-NCR में करवट लेगा मौसम, शनिवार से 3 दिन बारिश का अलर्ट; गर्मी-उमस से मिलेगी राहत

By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
Published: Fri, 25 Sep 2026 02:44 PM (IST)

दिल्ली का मौसम शनिवार से तीन दिनों के लिए फिर बदलेगा, जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा और तापमान में गिरावट ...और पढ़ें

HighLights

  1. शनिवार से दिल्ली में तीन दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा

  2. बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में कुछ गिरावट आएगी

  3. शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआइ 'संतोषजनक' श्रेणी में रहा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून की विदाई के बाद भी दिल्ली के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने वाला है। शनिवार से अगले तीन दिन तक राजधानी में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

इसके साथ तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी। हालांकि शुक्रवार को तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही।

तीन दिन बारिश, तापमान में गिरावट

शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर बादलों की आवाजाही के साथ धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी जारी रहने की संभावना है।

शनिवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है।

मौसम शुष्क होते ही बिगड़ने लगी हवा

शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 84 दर्ज किया गया। इसे संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में रही।

हालांकि मौसम शुष्क होने के साथ हवा की गुणवत्ता में गिरावट शुरू हो गई है। कुछ स्थानों पर एक्यूआई 200 का आंकड़ा पार कर खराब श्रेणी में भी पहुंच गया है।

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