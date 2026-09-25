दिल्ली-NCR में करवट लेगा मौसम, शनिवार से 3 दिन बारिश का अलर्ट; गर्मी-उमस से मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून की विदाई के बाद भी दिल्ली के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने वाला है। शनिवार से अगले तीन दिन तक राजधानी में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

इसके साथ तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी। हालांकि शुक्रवार को तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही।

तीन दिन बारिश, तापमान में गिरावट

शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर बादलों की आवाजाही के साथ धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी जारी रहने की संभावना है।