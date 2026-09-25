दिल्ली में 2.5 हेक्टेयर वन भूमि पर बनेगा ITBP का नया दफ्तर, रिज प्रबंधन बोर्ड ने दी निर्माण को मंजूरी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली रिज को अतिक्रमण और निर्माण से बचाने के लिए इसी साल दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है। बोर्ड की जिम्मेदारी रिज की प्राकृतिक स्थिति बनाए रखने, पारिस्थितिकी बहाल करने और गैर-जरूरी गतिविधियों पर नियंत्रण की है।

इसके बावजूद बोर्ड की स्थायी समिति ने आरके पुरम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशालय एवं केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 2.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र जमीन के इस्तेमाल, 627 पेड़ों की कटाई और 93 पेड़ों के प्रत्यारोपण का प्रस्ताव है। पेड़ों की कटाई पर सवाल सवाल यह है कि क्या रिज जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक प्रशासनिक कार्यालय के लिए इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई जरूरी था? निस्संदेह आईटीबीपी देश का महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा बल है, लेकिन इस परियोजना का प्रस्ताव कार्यालय व रिकार्ड कार्यालय के निर्माण के लिए है।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि इसके लिए रिज क्षेत्र के बाहर वैकल्पिक भूमि की खोज कितनी गंभीरता से की गई। जानकारों का कहना है कि आईटीबीपी का दिल्ली से सीधा सरोकार नहीं है। अत: इसके महानिदेशालय एवं केंद्रीय रिकार्ड कार्यालय का निर्माण एनसीआर में हरियाणा या यूपी के किसी जिले में भी हो सकता है। इसके विपरीत रिज क्षेत्र में किसी ऐसी परियोजना को फिर भी मंजूरी दी जा सकती है, जो दिल्लीवासियों के लिए मायने रखती हो। आरके पुरम सेक्टर-10 में 2.487 एकड़ जमीन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, आरके पुरम सेक्टर-10 में 2.487 एकड़ जमीन गृह मंत्रालय को 2022 में विभिन्न आइटीबीपी कार्यालयों के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। प्रस्तावित भवन भू-आकृतिक रिज क्षेत्र और मानित वन क्षेत्र में आता है।

परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 11 दिसंबर 2025 को पहले चरण की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अंतिम रूप से वन भूमि के उपयोग के लिए संबंधित कानूनी अनुमति और शर्तों का पालन करना होगा। रिज बोर्ड ने भी इन शर्तों के अनुपालन पर जोर दिया है।

रिज की रक्षा और निर्माण साथ-साथ कैसे? विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली रिज को लेकर हाल के महीनों में सरकार का जोर संरक्षण व पारिस्थितिकी बहाली पर रहा है। डीडीए 120 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में देशज प्रजातियां लगाने और आक्रामक वनस्पतियां हटाने का कार्यक्रम चला रहा है।