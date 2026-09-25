Bihar Weather Update: बिहार में बदला मौसम, पटना में 48 घंटे में 40 मिमी वर्षा दर्ज; 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, पटना। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब का असर बिहार के मौसम पर दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों से पटना सहित सभी जिलों में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित 16 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि, तीन जिलों के भभुआ, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिले में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

अगले दो दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट व भारी वर्षा के आसार हैं। बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित अन्य भागों में वर्षा दर्ज की गई। पटना में 25.7 मिमी एवं खगड़िया में 74 मिमी सर्वाधिक वर्षा हुई।

कई जिलों में बारिश देखने को मिला पटना के घोसवारी में 62.8 मिमी, खुसरूपुर में 52.4 मिमी, धनरूआ में 46.4 मिमी, मोकामा में 45.6 मिमी, बख्तियारपुर में 43.4 मिमी, फतुहा में 42.8 मिमी। बीते 24 घंटे से हो रही वर्षा का प्रभाव गुरुवार को भी पटना सहित कई जिलों में देखने को मिला।

गुरुवार को पटना में 14.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। ऐसे में 48 घंटे के दौरान पटना में 40.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई। गुरुवार को पटना सहित सभी जिलों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहने से जिलों के तापमान में भारी गिरावट आने से उमस से लोगों को राहत मिली है।

पटना के अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट बीते 24 घंटे के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 25.7 डिग्री सेल्सियस एवं 32.3 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़े के अनुसार 14 वर्षों के दौरान गुरुवार को पटना का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

मानसून विदाई के बीच वर्षा का प्रभाव देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई होने लगी है। प्रदेश में मानसून की विदाई अक्टूबर के मध्य तक होने की संभावना है। ऐसे में वर्षा की गतिविधियां अगर बनी रही तो प्रदेश में मानसून को देर से विदा होने के कारण कड़ाके की ठंड में विलंब के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है।