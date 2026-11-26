जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची में ठंड ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम के साथ अब दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे पहुंच गया है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण सुबह घर से निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, झारखंड में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इसका सीधा असर रांची के मौसम पर भी पड़ेगा। रात और सुबह के समय ठंड का प्रभाव बढ़ेगा।

इसके बाद अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में भी विशेष बदलाव का अनुमान नहीं है। यानी दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात में ठंड परेशान करेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा और कुहासा छाया रह सकता है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने और धूप निकलने की संभावना है।रांची के मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.5 डिग्री कम है।

वहीं, न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में एक डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री की गिरावट आई है। हालांकि, न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक बना हुआ है। 29 नवंबर तक 11 डिग्री रह सकता है न्यूनतम तापमान मौसम विभाग के पांच दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 12 डिग्री रहा है। 26 नवंबर को अधिकतम 24 और न्यूनतम 11 डिग्री, 27 नवंबर को 24 और 11 डिग्री, 28 नवंबर को 24 और 11 डिग्री तथा 29 नवंबर को अधिकतम 23 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

बारिश की संभावना नहीं, मौसम विभाग ने दी जानकारी मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को रांची में बारिश दर्ज नहीं की गई। राज्य के अन्य मौसम केंद्रों पर भी बारिश की गतिविधि शून्य रही। वहीं एक दिसंबर तक झारखंड के किसी भी हिस्से के लिए विशेष मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है।