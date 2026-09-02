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Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम ने बदली चाल! 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; रांची में भी बरसेंगे बादल

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:00 AM (GMT+05:30)

झारखंड में मानसून की गतिविधियां जारी हैं, जिसके चलते 2 सितंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में भारी ...और पढ़ें

झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

HighLights

  1. झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

  2. गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा में येलो अलर्ट जारी।

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज 2 सितंबर को राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

इन पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में आज 2 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 64.5 से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मानचित्र में इन जिलों को भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है।

राज्य के बाकी जिलों में 2 सितंबर के लिए भारी बारिश की विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव और बारिश की स्थिति बनी रह सकती है।

रांची में 28 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान

राजधानी रांची में बुधवार, 2 सितंबर यानी आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। 3 और 4 सितंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री, जबकि 5 सितंबर को 30 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है।

पलामू में 30 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

पलामू में 2 सितंबर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। गढ़वा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री, जबकि लातेहार में अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। लोहरदगा में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रह सकता है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। पलामू में 2 सितंबर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि 3 सितंबर को 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गढ़वा में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

वहीं लोहरदगा में 2 सितंबर को 29 डिग्री सेल्सियस और 3 सितंबर को 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने का पूर्वानुमान है।