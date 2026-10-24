बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, भिंडी अब 80 की और धनिया पत्ता 200 रुपये किलो; जानें बाकी के भाव

संवाद सूत्र, खलारी (रांची)। खलारी कोयलांचल क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार हुई बारिश का असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ा है। बाजार में सब्जियों के दाम तीन से चार गुना तक बढ़ गए हैं। कभी 10 रुपये किलो बिकने वाली भिंडी की कीमत अब 60 से 80 रुपये किलो तक पहुंच गई है।

अचानक बढ़ी कीमतों ने आम लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। मध्यमवर्गीय परिवारों को अब सब्जियों की खरीदारी में कटौती करनी पड़ रही है। खलारी के बाजारों में टमाटर 50 रुपये, लहसुन और अदरक 150-150 रुपये किलो बिक रहे हैं।

हरी सब्जियों में फरसबीन 100 रुपये, फूलगोभी 80 रुपये, पत्तागोभी 40 रुपये, शिमला मिर्च 100 रुपये, बैंगन और करेला 60-60 रुपये, परवल 50 से 60 रुपये, कद्दू 40 रुपये, नेनुआ 50 रुपये, झींगी 60 रुपये, मूली और कुंदरी 40-40 रुपये तथा कच्चू 50 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं धनिया पत्ती की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच गई है।

खरीदारी में कटौती करने को मजबूर लोग सब्जियों की बढ़ती कीमतों से गृहणियां परेशान हैं। सरिता देवी ने कहा कि बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ने से घरेलू बजट बिगड़ गया है। पूनम देवी और पुष्पा देवी ने बताया कि अब बाजार जाने से पहले बजट की योजना बनानी पड़ती है और जरूरत के मुताबिक ही सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं।