बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, भिंडी अब 80 की और धनिया पत्ता 200 रुपये किलो; जानें बाकी के भाव
खलारी कोयलांचल क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण सब्जियों के दाम तीन से चार गुना बढ़ गए हैं, जिससे आम ...और पढ़ें
HighLights
बारिश के कारण खलारी में सब्जियों के दाम तीन-चार गुना बढ़े।
भिंडी 80 रुपये, धनिया पत्ती 200 रुपये किलो तक पहुंची।
संवाद सूत्र, खलारी (रांची)। खलारी कोयलांचल क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार हुई बारिश का असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ा है। बाजार में सब्जियों के दाम तीन से चार गुना तक बढ़ गए हैं। कभी 10 रुपये किलो बिकने वाली भिंडी की कीमत अब 60 से 80 रुपये किलो तक पहुंच गई है।
अचानक बढ़ी कीमतों ने आम लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। मध्यमवर्गीय परिवारों को अब सब्जियों की खरीदारी में कटौती करनी पड़ रही है। खलारी के बाजारों में टमाटर 50 रुपये, लहसुन और अदरक 150-150 रुपये किलो बिक रहे हैं।
हरी सब्जियों में फरसबीन 100 रुपये, फूलगोभी 80 रुपये, पत्तागोभी 40 रुपये, शिमला मिर्च 100 रुपये, बैंगन और करेला 60-60 रुपये, परवल 50 से 60 रुपये, कद्दू 40 रुपये, नेनुआ 50 रुपये, झींगी 60 रुपये, मूली और कुंदरी 40-40 रुपये तथा कच्चू 50 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं धनिया पत्ती की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच गई है।
खरीदारी में कटौती करने को मजबूर लोग
सब्जियों की बढ़ती कीमतों से गृहणियां परेशान हैं। सरिता देवी ने कहा कि बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ने से घरेलू बजट बिगड़ गया है। पूनम देवी और पुष्पा देवी ने बताया कि अब बाजार जाने से पहले बजट की योजना बनानी पड़ती है और जरूरत के मुताबिक ही सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं।
किसानों को मिली राहत
दूसरी ओर, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिली है। बमने के किसान विशेश्वर महतो ने बताया कि पहले टमाटर के खरीदार नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब बेहतर कीमत मिलने से मेहनत का उचित फल मिल रहा है। पुरानी राय के किसान राजेश महतो ने कहा कि बारिश से भिंडी की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन कीमत बढ़ने से किसानों को कुछ राहत मिली है।
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