'दाल-रोटी और सब्जी...', सौरव दास ने बता दी तिहाड़ के अंदर की बात; जेल से निकलते ही क्यों देखा शीशा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका जमानत मिलने के बाद घर आ चुके हैं। उनकी रिहाई की अगली सुबह कई लोग दोनों नेताओं से मिलने पहुंचे।

इनमें से कई लोगों ने इनसे की हुई बातचीत सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें सौरव ने बताया है कि उनके तिहाड़ में दिन कैसे रहे। दास ने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो बहुत खुश हैं जेल से आने के बाद।