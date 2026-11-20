जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के जंगलों की कहानी अब दुनिया देखेगी। वन्यजीवों की जिंदगी, जंगलों का संघर्ष, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और प्रकृति संरक्षण के संदेश को सिनेमा के पर्दे पर उतारने की तैयारी है। खास बात यह है कि झारखंड पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर के वन फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है।

इसके लिए देश-विदेश से 700 से अधिक फिल्मों की प्रविष्टियां मिल चुकी हैं। यह उत्साह बताता है कि पर्यावरण और जंगलों की कहानियों को लेकर दुनिया की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। वन विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय 'अरन्यक-2026 झारखंड वन फिल्म महोत्सव' 28 से 30 नवंबर तक रांची में आयोजित होगा। महोत्सव में चयनित करीब 50 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्मों को इंडियन कंपटीशन, क्यूरेटेड स्क्रीनिंग और इंटरनेशनल स्क्रीनिंग श्रेणियों में दिखाया जाएगा।