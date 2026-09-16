प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार रखेगी अपना पक्ष, अगली सुनवाई 30 सितंबर को

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखने लिए समय देने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की है। राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से अपील दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है।