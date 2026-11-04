बेटी के सपनों के लिए पिता ने लगा दी जीवनभर की कमाई, अब PM मोदी से मिलेगी झारखंड की पैरा शटलर संजना

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की बेटी संजना कुमारी के संघर्ष और सफलता की कहानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी। जापान में आयोजित पांचवें एशियन पैरा गेम्स में बैडमिंटन की महिला सिंगल्स एसएल-3 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली लोहरदगा की 23 वर्षीय पैरा शटलर संजना पांच नवंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में वह भारतीय एशियन पैरा गेम्स दल के अन्य खिलाड़ियों के साथ शामिल होंगी।

प्रधानमंत्री से पहली बार मिलने को लेकर संजना काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए खास मौका होगा। यदि उन्हें अवसर मिला तो वह अपने हाथों से तैयार किया गया उपहार प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहेंगी। संजना के पिता एवं पूर्व सैनिक रतन कुमार ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बावजूद अब तक झारखंड सरकार की ओर से उनकी बेटी को न तो बधाई दी गई और न ही किसी तरह का सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह अपनी कमाई से बेटी के प्रशिक्षण का खर्च उठा रहे हैं।