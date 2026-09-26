झारखंड में रुक-रुक कर बारिश से जनजीवन प्रभावित, पिछले दो दिन में रांची में 100 मिमी वर्षा; अगले दो दिन भी बरसेंगे बादल
झारखंड, खासकर रांची में, पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ ...और पढ़ें
HighLights
राजधानी रांची में पिछले दो दिनों में लगभग 100 मिमी बारिश हुई।
बारिश से जलभराव, यातायात बाधित, स्कूल बंद; प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा।
अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, फिर मौसम सुधरेगा।
डिजिटल डेस्क, रांची। राजधानी रांची समेत झारखंड में आज (शनिवार) दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक भी दर्ज की गई।
बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ। रांची में स्पर्णरेखा और जमशेपुर में स्वर्णरेखा-खरकई के तटीय इलाकों में खतरे की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन अलर्ट है। पूर्वी सिंहभूम के तटीय इलाकों के जलमग्न गांवों से कई लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है।
IMD के आंअनुसार रांची में पिछले दो दिन की बारिश
- 25 सितंबर को समाप्त हुए 24 घंटों में रांची क्षेत्र में 41 मिमी बारिश हुई।
- 26 सितंबर को समाप्त हुए 24 घंटों (सुबह 8:30 बजे तक) में रांची में 59.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।
इस तरह पिछले दो दिनों में रांची में कुल करीब 100 मिमी से अधिक वर्षा हुई है। कांके और नामकुम जैसे आसपास के क्षेत्रों में इससे भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई।
रविवार (27 सितंबर) का पूर्वानुमान
आकाश सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन की संभावना है। कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची में अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
सोमवार (28 सितंबर) का पूर्वानुमान
आकाश सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और राज्य में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा या मेघ गर्जन हो सकती है। इस दिन कोई विशेष चेतावनी नहीं है। रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
29 के बाद से स्थिति सामान्य होगी
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 4-6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। बारिश की तीव्रता कम होने का रुख है। 29 के बाद से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।
बारिश की वजह से रांची सहित कई जिलों में शनिवार को स्कूल बंद रहे। प्रशासन की अपील है कि बारिश और संभावित तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतें। जलभराव वाले इलाकों से निकलते वक्त ज्यादा सावधानी रखें। राजधानी रांची के कई इलाकों में बिजली के खंभे झतिग्रस्त हुए हैं। उसे ठीक किया जा रहा है।
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