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जमशेदपुर में बाढ़ का कहर: स्वर्णरेखा 72 सेंटीमीटर ऊपर, खरकई 2.70 मीटर पार, 500 से अधिक घर जलमग्न

By Amit Kumar Edited By: Chandan Sharma
Published: Sat, 26 Sep 2026 12:36 PM (IST)

नदियों का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जहां स्वर्णरेखा और खरकई नदियां खतरे के ...और पढ़ें

प्रशासन ने रुआंसी गांव के 50 लोगों को बचाया जो पानी में फंसे थे।

प्रशासन ने रुआंसी गांव के 50 लोगों को बचाया जो पानी में फंसे थे।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बारिश से जमशेदपुर शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां डेंजर लेवल पार कर बह रही हैं। निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने के कारण बागबेड़ा, कदमा, शंकोसाई समेत आसपास के क्षेत्रों में 500 से अधिक घरों में पानी घुस गया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

कई परिवारों ने छत पर रात गुजारी, जबकि कुछ लोग सामान लेकर पड़ोसियों के घरों में शरण लेने को मजबूर हुए। मानगो क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी का डेंजर लेवल 121.50 मीटर है, जबकि शुक्रवार को जलस्तर 122.22 मीटर पहुंच गया।

यानी नदी खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं, आदित्यपुर क्षेत्र में खरकई नदी का डेंजर लेवल 129 मीटर है और जलस्तर बढ़कर 131.70 मीटर पहुंच गया। यह खतरे के निशान से 2.70 मीटर अधिक है। अगले 24 घंटे में दोनों नदियों का जलस्तर और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

शहर के निचले इलाकों में तीसरी बार बिगड़े हालात

बागबेड़ा, कदमा और शंकोसाई में घरों में पानी घुसने के बाद प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई परिवारों के सामने रात गुजारने की चुनौती रही। शहर में लगातार बारिश से साकची, जुगसलाई, कदमा समेत कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा हो गया। यातायात प्रभावित रहा। कई कार और मोटरसाइकिलों के इंजन में पानी घुसने से वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए। लोगों को गाड़ियां ठेलकर सुरक्षित स्थान तक ले जानी पड़ीं।

चांडिल डैम के सभी 13 गेट खोले

लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने के बाद शुक्रवार को चांडिल डैम के सभी 13 रेडियल गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। आठ गेट दो-दो मीटर और पांच गेट आधा-आधा मीटर खोले गए। शाम को डैम का जलस्तर 180.95 मीटर दर्ज किया गया। सुबह यह 181.05 मीटर तक पहुंच गया था।

आदित्यपुर के कल्पनापुरी में घरों में घुसा पानी

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के नदी तटवर्ती इलाकों में भी स्थिति गंभीर है। कल्पनापुरी के कई घरों में बारिश और नदी का पानी घुस गया। राम मडैया और सालडीह बस्ती में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

1829.99 क्यूमेक पानी का डिस्चार्ज

चांडिल डैम से कुल डिस्चार्ज लगभग 1829.99 क्यूमेक दर्ज किया गया। इसमें डैम-बैराज से 1813.28 और नहर से 16.71 क्यूमेक पानी शामिल है। एक्स-गलुडीह बैराज से 3610.31 क्यूमेक, गंजिया बैराज से 1923.55 क्यूमेक, बांकाबाल डैम से 400.55 क्यूमेक और खरकई डैम से 206.74 क्यूमेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया।

अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। 26 सितंबर के दौरान झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, गरज, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

शुक्रवार को जमशेदपुर में 29.6 एमएम बारिश दर्ज की गई, जबकि पिछले 24 घंटे में सरायकेला-खरसावां जिले में राज्य में सबसे अधिक 94.5 एमएम बारिश रिकार्ड हुई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।