जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की कुल राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला किया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से झारखंड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026 अधिसूचित कर दी गई है। यह नई व्यवस्था 23 नवंबर से प्रभावी हो गई है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों को पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी होगी। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से 20 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। इसका प्रकाशन 23 नवंबर को झारखंड गजट में किया गया। नई नियमावली राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और अधिसूचित औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में लागू होगी।

एक लाख की रजिस्ट्री पर 700 रुपये अतिरिक्त नई व्यवस्था के तहत संपत्ति के बाजार मूल्य पर सीधे 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, बल्कि स्टांप और निबंधन शुल्क की कुल राशि पर 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा। वर्तमान में चार प्रतिशत स्टांप शुल्क और तीन प्रतिशत निबंधन शुल्क के हिसाब से कुल सात प्रतिशत शुल्क लगता है। इस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार जुड़ने से प्रभावी खर्च 7.7 प्रतिशत हो जाएगा।



इसका असर संपत्ति की कीमत के साथ बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पर पांच लाख रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री पर पहले 35 हजार रुपये खर्च होते थे, अब 3500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।