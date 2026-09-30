झारखंड डीजीपी पर बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर भड़का पुलिस एसोसिएशन, कहा- मर्यादित शब्दों का ही करें इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, रांची। तदाशा मिश्रा के डीजीपी बने रहने व वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के माध्यम से इंटरनेट मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विरोध जताया है। एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।

बाबूलाल मरांडी ने इंटरनेट मीडिया पर डीजीपी तदाशा मिश्रा को संबोधित करते हुए पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि डीजीपी की कुर्सी बचाने की कवायद में उनकी व राज्य सरकार की भद पिट रही है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में डीजीपी की नियुक्ति पर हुई बहस को आधार बनाकर यह टिप्पणी की है।

इसके विरोध में एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने इसपर विरोध जताते हुए कहा है कि संवैधानिक और जनसेवा के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए भद पिटना जैसी निम्नस्तरीय भाषा का इस्तेमाल कतई स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि अदालत के सामने विचाराधीन मामलों में इस तरह की टिप्पणी करना न केवल संस्थागत गरिमा का अनादर है, बल्कि यह सार्वजनिक विमर्श के स्तर को भी गिराता है। संवाद के दौरान न्यूनतम संयम, शालीनता और पदों का सम्मान बना रहे। इस प्रकार के अपमानजनक बयानों से जनता की सेवा और कानून-व्यवस्था में जुटे पुलिस बल के मनोबल पर चोट पहुंचती है।