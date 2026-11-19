राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस में सहायक अवर निरीक्षक (एएसआइ) में प्रोन्नति से पहले राज्य के 500 हवलदारों को 12 सप्ताह का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण लातेहार जिले के नेतरहाट स्थित जंगल वारफेयर स्कूल में 23 नवंबर से शुरू होगा।

इसके लिए चयनित वरीय हवलदारों की सूची जारी करते हुए आइजी प्रशिक्षण ने सभी एसएसपी-एसपी से पत्राचार किया है, ताकि सभी संबंधित हवलदारों को प्रशिक्षण के लिए अपने-अपने जिला व इकाइयों से ससमय विरमित कर सकें। संबंधित हवलदारों को 22 नवंबर तक जंगल वारफेयर स्कूल में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय ने जंगल वारफेयर स्कूल के प्राचार्य को भी निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण के लिए योगदान देने वालों प्रशिक्षु हवलदारों की सूची 30 नवंबर तक हार्ड व साफ्ट कापी में पुलिस मुख्यालय को सौंपें। प्रशिक्षण अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले चालक हवलदार, आयुध हवलदार व निलंबित हवलदार आदि इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं होंगे।

सभी चयनित हवलदार वरीयता क्रमांक 3123 के ऊपर के हैं। इस क्रमांक तक के हवलदारों का पूर्व में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इसके बावजूद जो किसी वजह से प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं, वे भी अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण निदेशालय को सूचित कर प्रशिक्षण सत्र में शामिल हो सकते हैं।