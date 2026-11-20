राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के विभिन्न जिलों में वेतन मद में कोषागार के माध्यम से अवैध निकासी की गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद मुख्य सचिव के आदेश पर वित्त विभाग ने पुराने कर्मियों को हटाने के निर्देश दिए थे।

मुख्य सचिव के स्तर से जारी पत्र के अनुसार, जांच में यह पाया गया था कि कर्मचारी विवरण में छेड़छाड़ करके, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वेतन मद में अवैध निकासी कर ले रहे हैं। इस राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है।

इस अनियमितता को रोकने के लिए वित्त विभाग ने बड़े प्रशासनिक सुधार के निर्देश दिए थे। स्पष्ट किया था कि अब किसी भी कार्यालय में एक ही पद पर लंबे समय तक तैनाती पर रोक लगेगी। आदेश के मुताबिक, वित्तीय कार्यों से जुड़े वरीय लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिक का यदि एक ही कार्यालय में पदस्थापन तीन वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।