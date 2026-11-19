राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनीषा जोसेफ तिग्गा निलंबन मुक्त कर दी गई हैं। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मनीषा पर आरोप था कि उन्होंने वरीय अधिकारियों को विश्वास में लिए बगैर राज्य के थानों में सीसीटीवी लगाने से संबंधित संचिका से अहम तथ्य अधिवक्ता के साथ साझा किया था।

इस मामले को अनुशासनहीनता मानते हुए तिग्गा को निलंबित कर दिया गया था। इस प्रकरण में कार्मिक विभाग ने उनकी ओर से दाखिल जवाब से संतुष्ट होने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनीष जोसेफ तिग्गा गृह विभाग में संयुक्त सचिव हैं।

एक अन्य मामले में गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू को चेतावनी के साथ कार्रवाई से मुक्त कर दिया गया है। समीर पर आरोप था कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली हुई, जिसे वह पकड़ नहीं पाए।

इस क्रम में सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगा हालांकि कार्मिक विभाग उनके जवाब से आंशिक रूप से संतुष्ट दिखा और यही कारण है कि उन्हें सिर्फ भविष्य में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। अपने स्पष्टीकरण में समीर मुर्मू ने कहा कि पीरटांड़ का क्षेत्र बहुत ही लंबा है और काम के बोझ के क्रम में अगर कोई चूक हुई है ताे इसे मानवीय भूल मानकर माफ किया जाए।

एक अन्य मामले में पलामू जिला के पांडू में पदस्थापित तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जीतराय मुर्मू के खिलाफ निंदन की सजा अधिरोपित की गई है। मुर्मू पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में निष्ठापूर्वक काम नहीं करने का आरोप था।