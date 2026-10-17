त्योहारों के बीच झारखंड के मनरेगा मजदूरों को राहत, मजदूरी भुगतान के लिए जारी हुए 220 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, रांची। त्यौहारी मौसम में झारखंड के मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की मजदूरी मद में भुगतान के लिए 220.06 करोड़ रुपये का उप आवंटन झारखंड के जिलों के बीच कर दिया है।

यह राशि डीबीटी स्पर्श मॉडल के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में जाएगी।पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मी इसके लिए परेशान चल रहे थे। राज्य में विबी जीरामजी योजना के लागू होने के बाद मजदूरों के भुगतान के लिए पहली बार राशि आवंटित की गई है।

60:40 के अनुपात में होगा भुगतान विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत अपर आयुक्त कमलेश्वर नारायण की ओर से जारी पत्र के अनुसार, मजदूरी मद में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इसी आधार पर आवंटित राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्देश दिया गया है कि जिन प्रखंडों में राशि खर्च हो चुकी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर शीर्षवार भुगतान किया जाए।