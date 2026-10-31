7 महीने से फंड का इंतजार कर रहे स्कूलों को राहत, झारखंड में मिड-डे मील के लिए मिले 302 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने पीएम पोषण शक्ति (मध्याह्न) भोजन योजना के तहत 302 करोड़ रुपये जिलाें को आवंटित कर दिए हैं। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए है, जो कुकिंग कास्ट, रसाेइया सह सहायिका के मानदेय, रागी के हलवा, किचेन गार्डन आदि पर खर्च होगी। आवंटित राशि में 181 करोड़ 27 लाख 88 हजार रुपये केंद्रांश तथा शेष राज्यांश की राशि है।

प्राधिकरण ने इस बार संशोधित आवंटन जारी किया है। इससे पहले 19 सितंबर को राशि आवंटित की गई थी, लेकिन राज्यांश की राशि में कतिपय तकनीकी समस्या के कारण निकासी नहीं हो पा रही थी। वित्त विभाग ने 12 अक्टूबर को इस तकनीकी समस्या का समाधान किया, जिसके आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी 29 अक्टूबर को उसमें सुधार किया। इसके बाद संशाेधित आवंटन जारी किया गया।

इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि कुकिंग कास्ट की राशि बालवाटिका वर्ग में लगभग 112 दिनों के लिए एवं प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए लगभग 107 दिनों के लिए है। विद्यालय को पूर्व अवशेष राशि का सामंजन के बाद ही बिल का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में इस राशि का किसी दूसरी योजना या मद में उपयोग नहीं किया जाएगा।