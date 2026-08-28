FSL में सहायक निदेशक की नियुक्ति रद करने के आदेश पर झारखंड HC ने रोक से किया इनकार, सरकार-JPSC से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब के सहायक निदेशक या वरीय वैज्ञानिक की (बैकलॉग) नियुक्ति प्रक्रिया को रद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रद करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। मामले में प्रार्थी मुनीन्द्र प्रकाश ने याचिका दाखिल की है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन को रद किए जाने के आधार पर भी सवाल उठाया गया। उनकी ओर से कहा गया कि केवल अनियमितता का उल्लेख कर पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना उचित नहीं है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।

सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति मामले में भी सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक लोक अभियोजक परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार द्वारा रद करने आदेश को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद ने अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने मामले में सरकार एवं जेपीएससी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा। मामले में आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने याचिका दाखिल की है।

बता दें कि, सीआईडी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा की थी, जिसमें टीडीपीएल की भूमिका रही है। इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गई थी।