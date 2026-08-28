झारखंड को कैंपा फंड की अगली किस्त के लिए देना होगा 60 करोड़ से अधिक का हिसाब, तभी केंद्र से मिलेगा पैसा

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग को क्षतिपूर्ति वनरोपण योजना के तहत यानि कैंपा फंड के तहत तीन हजार करोड़ से अधिक राशि देने की सहमति दी है। इस वित्त वर्ष में यह राशि एक हजार करोड़ से अधिक की है।

पिछले वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 300 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। इसमें से 67 करोड़ की राशि का विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र देना है। इसके बाद केंद्र सरकार इस योजना के तहत अगली किस्त में करीब 350 करोड़ की राशि देगी।

वनीकरण, वन्यजीव प्रबंधन, इकोलॉजी सिस्टम में सुधार और वनक्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदाय के जीवनस्तर को सुधारने में यह राशि खर्च होनी है। पिछले छह वर्षों में कई बार यह राशि पूरी तरह खर्च नहीं हो पाती है और इसे सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन इस वित्त वर्ष में वन विभाग कैंपा फंड के सही प्रबंधन की दिशा में बढ़ रहा है।

654 करोड़ में सिर्फ 275 करोड़ ही हुए खर्च वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को कैंपा फंड के तहत 654.62 करोड़ की राशि दी गई थी। लेकिन इसमें से सिर्फ 275.78 करोड़ की राशि ही खर्च हो सकी।

378.84 करोड़ की राशि वापस करनी पड़ी थी। वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य को कैंपा फंड में 1777.93 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है। लेकिन पिछली किस्त में मिली राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र देने की शर्त पर करीब 300 करोड़ की नई किस्त की राशि रुकी पड़ी है।