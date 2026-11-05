10 साल से सेवा दे रहे संविदा अभियंताओं को नियमित करे झारखंड सरकार, हाईकोर्ट ने दिया अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 10 सहायक अभियंताओं की सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया है।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पिछले एक दशक से अधिक समय से नियमित कर्मचारियों की तरह कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें केवल संविदा का लेबल लगाकर नियमितीकरण से वंचित नहीं रखा जा सकता।

इस संबंध में प्रार्थी अंजनी कुमार और वीर बहादुर वेंकट सिंह सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

उनकी ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन और अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन की ओर से बताया गया कि सभी की नियुक्ति वर्ष 2013 में झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंताओं के पद पर हुई थी। चयन प्रक्रिया के बाद 28 दिसंबर 2012 को मेरिट लिस्ट जारी हुई और 2013 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए।