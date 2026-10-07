Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट में CGL के 2700 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद करने के मामले में सुनवाई जारी

By Manoj SinghEdited By: Mansi Kumari
Published: Wed, 07 Oct 2026 01:51 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल परीक्षा रद करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। अदालत 2700 अभ्यर्थियों को ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण

HighLights

  1. सीजीएल परीक्षा रद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी।

  2. अदालत 2700 अभ्यर्थियों को हटाने की अधिसूचना पर केंद्रित।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल परीक्षा रद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में सीआईडी की जांच जारी है।

इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सीआईडी की जांच को लेकर सुनवाई नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि वह 2700 अभ्यर्थियों को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हटाए जाने के मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि यह मामला गंभीर है और वह मामले में जल्द से जल्द निर्णय देना चाहती है।

अदालत ने कहा कि उसे सिर्फ यह देखना है कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं।
सरकार के जवाब को देखते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने दबाव में नियुक्ति रद करने का निर्णय लिया है। फिलहाल मामले में दोपहर 2:15 बजे से फिर सुनवाई होगी। 

यह भी पढ़ें- झारखंड में भ्रष्टाचार की जांच अब सालों नहीं लटकेगी, हाई कोर्ट ने ACB को दिया 3 महीने का समय

यह भी पढ़ें- सफाई मोहर्रिरों के पद सृजित कर नियमित करें, दशकों तक काम लेने के बाद 'पद नहीं होने' का तर्क उचित नहीं: झारखंड हाईकोर्ट