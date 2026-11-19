राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रांची नगर निगम में 15 साल से अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे 10 कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार को नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को याचिका को नया अभ्यावेदन मानते हुए 16 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण पर निर्णय होने तक इन कर्मियों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा और उन्हें पहले की तरह नियमित मानदेय मिलता रहेगा। रांची नगर निगम में कार्यरत 10 कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियमितीकरण की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि वे वर्ष 2006 और 2007 से निगम में काम कर रहे हैं।