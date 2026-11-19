कोर्ट ने पूछा- कब तक होगी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति?

हाई कोर्ट में राज्य सूचना आयोग को कार्यशील बनाने एवं मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति से जुड़े एक मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा शपथ पत्र के माध्यम से बताने को कहा।

इस दौरान महाधिवक्ता रोहितश्य राय ने अदालत को बताया कि पूजा अवकाश रहने के कारण मामले में सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं हो सका है। जल्द ही मामले में शपथ पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सरकार विचार-विमर्श कर रही है। जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कब तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

अदालत ने सरकार से इस संदर्भ में शपथ पत्र मांगा था। पूर्व की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को कार्यशील बनाने में हो रही देरी पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने सरकार से कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने के कारण आयोग अब भी काम नहीं कर पा रहा है।

आयोग में चार सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं और वेतन भी ले रहे हैं, लेकिन आयोग के निष्क्रिय होने से उनके पास कोई काम नहीं है। अदालत ने याद दिलाया था कि राज्य के मुख्य सचिव 29 जनवरी और 20 अगस्त 2026 के आदेशों में दर्ज अपने शपथ पत्र में आयोग को चालू करने का भरोसा दे चुके हैं, लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हुआ।