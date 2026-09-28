सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा कदम, BIT मेसरा बनाएगा समिति; 29 अक्टूबर को सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने बीआईटी मेसरा को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति सहायक आचार्य नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किए जाने के मामले का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करेगी।