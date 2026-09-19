झारखंड हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं, जिनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। इन नियुक्तियों ...और पढ़ें
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झारखंड हाईकोर्ट को मिले तीन नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा बने हाईकोर्ट के जज।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट को तीन नए न्यायाधीश मिले हैं। झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जिन तीन न्यायिक अधिकारियों की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है, उनमें गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद, साहिबगंज के पीडीजे अखिल कुमार और डालटनगंज के पीडीजे राम शर्मा शामिल हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन तीनों न्यायिक अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा की थी। कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है।
तीनों न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के बाद झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इससे पहले चीफ जस्टिस एमएस सोनक सहित हाईकोर्ट में 13 न्यायाधीश कार्यरत थे। वहीं, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 25 हैं।
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, after consultation with Chief Justice of India, the President is pleased to appoint the following Judicial Officers as Judges/Additional Judges in the High Courts: - pic.twitter.com/XD8sf9HVd2— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) September 19, 2026
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