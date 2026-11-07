कैंसर पीड़ित बच्ची को छोड़कर मायके गई पत्नी, झारखंड हाई कोर्ट ने तलाक के फैसले पर लगाई मुहर; कहा- यह क्रूरता है

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने कैंसर पीड़ित सात माह की बेटी को छोड़कर मायके चली गई पत्नी की तलाक के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी है।

अदालत ने माना कि बीमार बच्ची की देखभाल नहीं करना और लंबे समय तक पति से अलग रहना क्रूरता और परित्याग के दायरे में आता है। अदालत ने पत्नी को मिलने वाले मासिक गुजारा भत्ते को 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया है।

खंडपीठ ने पिंकी कुमारी की ओर से दायर प्रथम अपील पर फैसला सुनाया। जमशेदपुर फैमिली कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को पति रवि कुमार की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद का आदेश दिया था। पत्नी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

बेटी के इलाज के दौरान भी मां ने नहीं की देखभाल मामले के अनुसार, पिंकी और आर कुमार की शादी 23 नवंबर 2008 को हुई थी। शादी के बाद दोनों जमशेदपुर में रहने लगे। उनकी एक बेटी हुई, जिसे कम उम्र में ही कैंसर हो गया।

पति के अनुसार, बेटी के इलाज के लिए उसे मुंबई ले जाना पड़ा, लेकिन पत्नी इलाज के दौरान साथ नहीं गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी बेटी के साथ मारपीट करती थी, उसे सर्दियों में ठंडे पानी में डाल देती थी और एक बार बालकनी से फेंकने की कोशिश भी की थी।