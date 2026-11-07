JPSC Exam Scam: अभ्यर्थियों ने बिचौलियों को दी OMR शीट की कॉर्बन कॉपी, CID ने मांगा तो गढ़ी झूठी कहानी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी, अनियमितता आदि से जुड़े मामलों की जांच कर रही सीआइडी को 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण 454 सफल अभ्यर्थियों ने अब तक अपनी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी है।

ओएमआर शीट की कार्बन कापी की फोटो कॉपी नहीं देने वाले सफल अभ्यर्थियों के विरुद्ध सीआइडी ने जब जांच की पता चला कि उनमें से अधिकतर ने अपनी कार्बन कॉपी ही बिचौलियों को दे दी थी। जब उनसे सीआइडी ने कापी मांगी तो उन अभ्यर्थियों ने कार्बन कापी गुम होने की कहानी गढ़ दी।

सीआइडी ने जेपीएससी मामले में दाखिल चार्जशीट में कोर्ट को बताया है कि सफल अभ्यर्थी उमाकांत उरांव, रोशन केरकेट्टा व मनोज कुमार ने कार्बन कापी गुम होने का बहाना बनाया है। इन अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतियां पहले ही बिचौलियों को सौंप दी थी।

सफल अभ्यर्थी ओमप्रकाश राणा व दिलीप कुमार राणा ने भी जांच अधिकारी को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाए। सीआइडी ने परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूत भी कोर्ट में प्रस्तुत की है और बताया है कि किस तरह परीक्षा हाल से निकलने के बाद संगठित गिरोह ने ओएमआर शीट में हेराफेरी की है।