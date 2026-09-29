पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सेवा बहाली के साथ मानदेय भुगतान का आदेश

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत से शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सेवा से हटाए गए पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।

अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की सेवा जारी रखने और अगस्त 2024 से काम किए गए अवधि का मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संबंधित शिक्षकों की सेवा रोकने से जुड़े आदेशों को रद कर दिया।अदालत ने सारी प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 2003 से 2006 के बीच पारा शिक्षक के रूप में हुई थी।

नियुक्ति के समय निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी और सभी याचिकाकर्ताओं के पास नियुक्ति के समय यह योग्यता मौजूद थी। सुनवाई के दौरान राज्य और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से भी यह तथ्य विवादित नहीं किया गया।

अदालत ने बताया कि बाद में एनसीटीई की आवश्यकताओं के अनुसार पारा शिक्षकों को इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता हासिल करने के लिए समय दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इसी क्रम में संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि नियुक्ति के समय वे निर्धारित योग्यता रखते थे और बाद में उनकी सेवा शर्तों को लेकर प्रमाणपत्रों के आधार पर कार्रवाई की गई। अदालत ने पाया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद के प्रमाणपत्रों को लेकर पहले भी हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है।